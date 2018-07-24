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Лісова пожежа у Греції забрала життя щонайменше 24 людей

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Щонайменше 24 людини загинули і понад 100 отримали поранення у результаті лісової пожежі, що пронеслася через невелике курортне містечко у районі Афін на сході Греції, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Пожежа завдала найбільшого збитку селу Маті, приблизно за 29 км на схід від Афін.

"Маті навіть не існує як поселення більше", - сказала одна жінка грецькому Skai TV.

Маті перебуває в районі Рафіна, який є популярним місцем відпочинку з місцевими туристами, особливо пенсіонерами та дітьми в таборах відпочинку.

Представник уряду Греції Дімітріс Цанакопулос заявив рано у вівторок, що кількість загиблих перевищила 20, у той час як понад 88 дорослих і 16 дітей отримали поранення.

Пізніше берегова охорона повідомила, що на берег були доставлені тіла ще чотирьох осіб.

Одним з найменших загиблих вважається шестимісячна дитина, яка померла від отруєння димом.

Через пожежу грецька влада закликала жителів прибережного району на захід від Афін покинути свої будинки. Зазначено, що основна автомагістраль Афіни-Коринф, одна з двох до півострова Пелопоннес, була закрита, а залізничне сполучення зупинено.

Нагадаємо, сильний вітер приніс хмари диму в Афіни, через що було перенесено низку рейсів зі столичного міжнародного аеропорту.

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