Лісова пожежа у Греції забрала життя щонайменше 24 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Щонайменше 24 людини загинули і понад 100 отримали поранення у результаті лісової пожежі, що пронеслася через невелике курортне містечко у районі Афін на сході Греції, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Пожежа завдала найбільшого збитку селу Маті, приблизно за 29 км на схід від Афін.
"Маті навіть не існує як поселення більше", - сказала одна жінка грецькому Skai TV.
Маті перебуває в районі Рафіна, який є популярним місцем відпочинку з місцевими туристами, особливо пенсіонерами та дітьми в таборах відпочинку.
Представник уряду Греції Дімітріс Цанакопулос заявив рано у вівторок, що кількість загиблих перевищила 20, у той час як понад 88 дорослих і 16 дітей отримали поранення.
Пізніше берегова охорона повідомила, що на берег були доставлені тіла ще чотирьох осіб.
Одним з найменших загиблих вважається шестимісячна дитина, яка померла від отруєння димом.
Через пожежу грецька влада закликала жителів прибережного району на захід від Афін покинути свої будинки. Зазначено, що основна автомагістраль Афіни-Коринф, одна з двох до півострова Пелопоннес, була закрита, а залізничне сполучення зупинено.
Нагадаємо, сильний вітер приніс хмари диму в Афіни, через що було перенесено низку рейсів зі столичного міжнародного аеропорту.