Лесной пожар в Греции унес жизни не менее 24 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. По меньшей мере 24 человека погибли и более 100 получили ранения в результате лесного пожара, который пронесся через небольшой курортный городок в районе Афин в восточной Греции, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Пожар нанес наибольшего ущерба деревне Мати, примерно в 29 км к востоку от Афин.
"Мати даже не существует как поселение больше", - сказала одна женщина грецкому Skai TV.
Мати находится в районе Рафина, который является популярным местом отдыха с местными туристами, особенно пенсионерами и детьми в лагерях отдыха.
Представитель правительства Греции Димитрис Цанакопулос заявил рано во вторник, что число погибших превысило 20, в то время как более 88 взрослых и 16 детей получили ранения.
Позже береговая охрана сообщила, что на берег были доставлены тела еще четырех человек.
Одним из самых маленьких погибших считается шестимесячный ребенок, который умер от вдыхания дыма.
Из-за пожара греческие власти призвали жителей прибрежного района к западу от Афин покинуть свои дома. Указано, что основная автомагистраль Афины-Коринф, одна из двух к полуострову Пелопоннес, была закрыта, а железнодорожное сообщение остановлено.
Напомним, сильный ветер принес облака дыма в Афины, из-за чего был перенесен ряд рейсов из столичного международного аэропорта.