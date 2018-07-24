Число жертв лесного пожара в Греции превысило 60 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Число погибших в результате лесного пожара в Греции превысило 60 человек. Об этом со ссылкой на мэра Рафины, в районе которого бушует стихия, Евангелоса Бурнуса сообщает Reuters, передает УНН.
"Число погибших растет. Оно уже превысило 60", - сообщил он в эфире местного Skai TV.
При этом вследствие масштабных пожаров в Греции погибли двое граждан Польши - мама и ее сын, сообщает Польское радио со ссылкой на консула Польши в Афинах Войцеха Флера.
В эпицентре событий оказался и народный депутат Украины Владимир Арьев. Он обнародовал фотографии с местности вблизи Афин.
"Хотели с Натальей Фицич хоть ненадолго сбежать подальше от новостей, и под Афинами попали в эпицентр событий, горячих в прямом смысле... Мы едва оттуда выбрались, но слава Богу все хорошо", - отметил он в Facebook.
Напомним, по предварительной информации по состоянию на утро 24 июля, украинцев нет среди пострадавших в результате лесного пожара в Греции.