В Греции объявили трехдневный траур по жертвам лесных пожаров
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В Греции объявили трехдневный общенациональный траур по жертвам лесных пожаров, которые унесли жизни уже более 60 человек. Об этом заявил премьер-министр страны Алексис Ципрас, передает УНН со ссылкой на Protothema.
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас обратился к греческой нации с экранов телевизора. Ципрас объявил трехдневный национальный траур по жертвам пожаров, отмечает издание.
Он выразил глубокое уважение и признал усилия пожарных, военно-морских сил, добровольцев и всех тех, кто принимал участие в спасательных операциях.
Напомним, число погибших в результате лесного пожара в Греции превысило 60 человек.