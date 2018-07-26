Лісова пожежа в Греції забрала життя вже 81 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Рятувальники в Греції у четвер на випаленій землі і в морі продовжили пошуки тих, хто залишився в живих, через три дні після того, як смертоносна лісова пожежа пронеслася через грецьке прибережне місто Маті, забравши життя щонайменше 81 людини, ще щонайменше 187 осіб, в тому числі 22 дітей, постраждали. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
Зневірені родичі виступили по телебаченню, просячи про допомогу. Інші звинувачували владу в катастрофі - найбільш смертоносній лісовій пожежі в Греції за останні десятиліття.
Близько 300 пожежників і добровольців прочесали ділянку, де шукали десятки зниклих безвісти, в тому числі двох 9-річних сестер.
В Афінах інші родичі намагалися ідентифікувати виявлені тіла. Експерти повідомили, що велика частина трупів сильно обвуглена, ідентифікація мертвих буде складним завданням.
Щонайменше 187 осіб отримали поранення в результаті пожежі, в тому числі 22 дітей. За первинною оцінкою, більше 300 будинків пошкоджено, більшість з них не підлягають ремонту.
Лісова пожежа спалахнула в понеділок о 16:57 за місцевим часом, але поки не зрозуміло, що стало причиною.
Нагадаємо, у Греції оголосили триденний траур за жертвами лісових пожеж.