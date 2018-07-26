Лесной пожар в Греции забрала жизни уже 81 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Спасатели в Греции в четверг на выжженной земле и в море продолжили поиски оставшихся в живых через три дня после того, как смертоносный лесной пожар пронесся через греческий прибрежный город Мати, забрав жизни не менее 81 человека, еще по меньшей мере 187 человек, в том числе 22 детей, пострадали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
Отчаявшиеся родственники выступили по телевидению, прося о помощи. Другие обвиняли власти в катастрофе - самом смертоносном лесном пожаре в Греции за последние десятилетия.
Около 300 пожарных и добровольцев прочесали участок, где искали десятки пропавших без вести, в том числе двух 9-летних сестер.
В Афинах другие родственники пытались идентифицировать обнаруженные тела. Эксперты сообщили, что большая часть трупов сильно обуглена, идентификация мертвых будет сложной задачей.
По меньшей мере 187 человек получили ранения в результате пожара, в том числе 22 детей. По первоначальной оценке, более 300 домов повреждены, большинство из них не подлежат ремонту.
Лесной пожар вспыхнул в понедельник в 16:57 по местному времени, но пока неясно, что стало причиной.
Напомним, в Греции объявили трехдневный траур по жертвам лесных пожаров.