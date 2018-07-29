Число жертв лесных пожаров в Греции возросло до 91 человека

Ранее сообщалось о 88 жертвах, а также о десятках людей, которые считаются пропавшими без вести.

“Число погибших в катастрофических пожарах в восточной части столичной области Аттика достигло 91, — сказала Маллири. — 59 тел на настоящий момент опознаны. Пропавшими без вести считаются 25 человек, о которых официально заявили властям их родные и поиски которых продолжаются”.

В Греции с начала июля стоит жаркая погода, в начале минувшей недели столбик термометра поднимался до 38-40 градусов. В понедельник вокруг Афин возникло сразу несколько крупных очагов пожаров — в районе города Кинета в 50 км к западу от Афин, в восточной части Аттики и в районе городка Каламос. Сильнее всего пострадал поселок Мати в Восточной Аттике, где обнаружено подавляющее большинство тел погибших. Сейчас практически все крупные очаги пожаров ликвидированы.