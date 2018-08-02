Лісова пожежа загрожує природному парку в Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Лісова пожежа вирує поруч з одним із знаменитих природних парків Естречо на південному заході Іспанії. Про це УНН повідомляє з посиланням на AFP.
Понад 100 пожежників з сімома літаками, які скидають воду, і військовими з місцевої військової бази, займалися гасінням пожежі в Пунта Камарінал поблизу Тарифи у найпівденнішій іспанській провінції Кадіс, повідомили пожежники.
Вогонь загрожує природному парку Естречо, в якому ростуть дуби, дикі оливкові дерева, а також живуть птахи - білі лелеки, падальники і соколи.
Парк включає пляж Болонія, який регулярно входить до списків найкращих пляжів Іспанії через дрібний білий пісок та кришталево чисту воду.
Пожежники повідомили, що пориви вітру до 55 кілометрів на годину ускладнюють стримування полум'я.
Як і більша частина Іспанії, провінція Кадіс розташована в області високої ймовірності виникнення лісових пожеж через спеку, яка досягає 40 градусів за Цельсієм.
Метеорологічна служба Іспанії повідомила, що спека триватиме з середи щонайменше до неділі - гаряче повітря приходить з Африки.
У 2008 році пожежа знищила близько 500 гектарів землі в природному парку Естречо і стала причиною евакуації близько 1000 людей.
Нагадаємо, Португалія готується до пожеж на фоні наближення спеки.