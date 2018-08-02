Лесной пожар угрожает природному парку в Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Лесной пожар разбушевался рядом с одним из знаменитых природных парков Эстречо на юго-западе Испании. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AFP.
Более 100 пожарных с семью самолетами, которые сбрасывают воду, и военными с местной военной базы, занимались тушением пожара в Пунта Камаринал под Тарифой в самой южной испанской провинции Кадис, сообщили пожарные.
Огонь угрожает природному парку Эстречо, в котором растут дубы, дикие оливковые деревья, а также обитают птицы, такие как белые аисты, падальщики и соколы.
Парк включает пляж Болония, который регулярно входит в списки лучших пляжей Испании из-за мелкого белого песка и кристально чистой воды.
Пожарные сообщили, что порывы ветра до 55 километров в час затрудняют сдерживание пламени.
Как и большая часть Испании, провинция Кадис находится в области высокой вероятности возникновения лесных пожаров из-за жары, которая достигает 40 градусов по Цельсию.
Метеорологическая служба Испании сообщила, что жара будет продолжаться со среды по крайней мере до воскресенья - горячий воздух приходит из Африки.
В 2008 году пожар уничтожил около 500 гектаров земли в природном парке Эстречо и стал причиной эвакуации около 1000 человек.
Напомним, Португалия готовится к пожарам в преддверии жары.