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Синоптики допустили новий рекорд спеки в Європі

Синоптики допустили новий рекорд спеки в Європі

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. У міру того, як на Європу навалюється чергова хвиля спеки, синоптики почали говорити про можливість встановлення нового температурного рекорду найближчими днями. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВВС.

Поточний європейський рекорд - 48 градусів за Цельсієм, встановлений в Афінах у липні 1977 року. Але цього літа прогнозуються високі температури в Іспанії і Португалії, чому сприяє потік гарячого повітря з Африки.

Синоптики кажуть, що в деяких частинах Європи спека може продовжувати зростати, побивши національні рекорди і навіть 41-річний європейський рекорд.

Національна метеорологічна служба Іспанії оголосила метеорологічне попередження щонайменше до неділі, заявивши, що спекотна хвиля буде "особливо інтенсивною і стійкою на південному заході".

В Європі метеорологічна організація Meteoalarm вже випустила "червоні" попередження - класифіковані як дуже небезпечні і такі, що становлять небезпеку для життя - для більшої частини південної Португалії і для провінції Бадахос на заході Іспанії.

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Синоптик видання заявив, що "небезпечна, потенційно рекордна спека" на Піренейському півострові може сягнути "верхніх значень 40 градусів (від 40 до 50 - ред.)".

Національний рекорд Португалії становить 47,4 градуса за Цельсієм, встановлений у 2003 році. Рекорд Іспанії у 47,3 градуса за Цельсієм був встановлений лише в липні минулого року.

"П'ятниця і субота, ймовірно, будуть найспекотнішими днями з дуже реальним шансом побити рекорди", - сказали в Meteogroup.

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Температури будуть рости з 45-46 градусів за Цельсієм у четвер до 47 градусів до вихідних - і "цілком можливо, що ми поб'ємо іспанські та португальські національні рекорди".

Meteogroup заявила, що існує 40%-ий шанс досягти рекорду Афін у 48 градусів і "шанс у 25-30%, що ми поб'ємо європейський температурний рекорд".

Через спеку вже постраждали кілька європейських країн. У Греції через лісові пожежі загинули понад 90 людей, у Швеції також почали вирувати пожежі, охопивши 25 тис. га лісу. При цьому найвищий пік Швеції, льодовик на горі Кебнекайсе, тане зі швидкістю кілька сантиметрів у день. Вчені, які спостерігають за цим, кажуть, що льодовик втратить своє звання найвищої вершини північного краю гори.

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