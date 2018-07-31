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Жертв лесного пожара в Греции снова стало больше

Жертв лесного пожара в Греции снова стало больше

Киев  •  УНН

 • 9774 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Число погибших в результате лесного пожара, который пронесся через греческий прибрежный городок Мати, увеличилось после того, как накануне в море нашли еще одну жертву. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Associated Press.

Водолазы греческой береговой охраны нашли тело в понедельник. Таким образом, число погибших от пожара, который бушевал восточнее Афин, выросло до 92.

Береговая охрана страны мобилизировала огромные ресурсы в поисках потенциальных жертв пожара 23 июля, который стал самым смертоносным в новейшей истории Греции. Так, патрульные корабли береговой охраны, вертолеты и фрегат флота прочесали южный Эвбейский залив, поскольку люди, пытаясь убежать от стихии, бежали к воде.

Тем временем в Афинах почтили память погибших. Более 500 человек в понедельник вечером собрались у здания парламента Греции, чтобы принять участие в бдении по жертвам пожара, зажигая свечи.

Представитель греческого правительства Димитрис Цанакопулос сообщил, что из-за пожара были повреждены более 3500 домов, причем более 1000 из них считаются непригодными для проживания, их собираются снести.

"В районе, где находились 20 тысяч человек, огонь прошел 5 километров за 90 минут, поэтому в таких условиях невозможно было должным образом организовать эвакуацию", - добавил он.

Правительство Греции планирует реорганизовать ведомство, которое отвечает за гражданскую защиту, пользуясь советами экспертов из других стран ЕС, сказал Цанакопулос, не уточняя подробностей.

Напомним, лесной пожар в Греции вспыхнул в понедельник, 23 июля.

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