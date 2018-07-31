Жертв лісової пожежі у Греції знову побільшало
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Кількість загиблих внаслідок лісової пожежі, яка пронеслася через грецьке прибережне містечко Маті, збільшилася після того, як напередодні у морі знайшли ще одну жертву. Про це УНН повідомляє з посиланням на Associated Press.
Водолази грецької берегової охорони знайшли тіло у понеділок. Таким чином, кількість загиблих від пожежі, яка вирувала на схід від Афін, зросла до 92.
Берегова охорона країни мобілізувала величезні ресурси в пошуках потенційних жертв пожежі 23 липня, що стала найбільш смертоносною у новітній історії Греції. Так, патрульні кораблі берегової охорони, вертольоти і фрегат флоту прочесали південну Евбейську затоку, оскільки люди, намагаючись втекти від стихії, бігли до води.
Тим часом в Афінах вшановують пам'ять загиблих. Понад 500 людей у понеділок увечері зібралися поблизу будівлі парламенту Греції, щоб взяти участь у бдінні за жертвами пожежі, запаливши свічки.
Представник грецького уряду Дімітріс Цанакопулос повідомив, що через пожежу були пошкоджені більше 3500 будинків, причому більше 1000 з них вважаються непридатними для проживання, їх збираються знести.
"У районі, де перебували 20 тисяч людей, вогонь пройшов 5 кілометрів за 90 хвилин, тому в таких умовах неможливо було належно організувати евакуацію", - додав він.
Уряд Греції планує реорганізувати відомство, яке відповідає за цивільний захист, користуючись порадами експертів з інших країн ЄС, сказав Цанакопулос, не уточнюючи подробиць.
Нагадаємо, лісова пожежа у Греції спалахнула в понеділок, 23 липня.