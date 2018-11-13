Українців попередили про "холодову алергію" у зв’язку із морозами

"До випробування холодом рекомендується підготуватись тим, чий організм реагує на зниження температури. Адже вважається, що так звана "холодова алергія", яка за типом реакції організму є ідіосинкразією, тобто відповіддю на неспецифічний подразник без утворення антитіл, може проявлятись, вже коли стовпчик термометра показує +4 градуси та нижче", - повідомили в лабораторії.

При цьому уточнюється, що алергія на холод проявляється у почервонінні й набряку обличчя і відкритих ділянок тіла. Особливо такі симптоми характерні для молодих людей та жінок, які за природою мають більш чутливу, ніж чоловіки, шкіру. Крім того, холодова алергія може проявлятись через виникнення нежитю, різі в очах і рясному сльозовиділенні при виході на вулицю. У теплому приміщенні симптоми відразу ж зникають. Інколи характерний висип з'являється через кілька годин після контакту з холодним повітрям.

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Особливо різкою може бути реакція імунної системи, якщо людина нещодавно перенесла інфекційне захворювання, наприклад, ГРВІ, вірусний гепатит, має хронічні тонзиліт, отит, карієс, холецистит або глистову інвазію чи лямбліоз. На холод частіше реагують люди, у яких вже є інша алергія, - наприклад на пилок, побутовий пил та ін. Симптоми алергії на холод можуть супроводжуватись і погіршенням самопочуття, аж до запаморочення та втрати свідомості.

Як порадили у Вінницькому медуніверситеті, частково зменшити прояви реакції на холод можна, змащуючи шкіру кремами, але остаточну діагностику, та лікування може підібрати лише лікар.

При цьому вони попередили, що разом з настанням холодів підвищується і ризик захворювань на застуду, тому нежить може бути спровокована саме нею.

Нагадаємо, у вівторок 13 листопада погоду на більшості території України формуватиме холодний антициклон, температура повітря коливатиметься у межах від 1° морозу до 4° тепла.