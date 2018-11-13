Украинцев предупредили о "холодовой аллергии" в связи с морозами
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Украинцев, чей организм реагирует на снижение температуры, посоветовали подготовиться к холодам. Об этом сообщает лаборатория изучения аллергенных факторов окружающей среды Винницкого национального медицинского университета, передает УНН.
"К испытанию холодом рекомендуется подготовиться тем, чей организм реагирует на снижение температуры. Ведь считается, что так называемая "холодовая аллергия", которая по типу реакции организма является идиосинкразией, то есть ответом на неспецифический раздражитель без образования антител, может проявляться, уже когда столбик термометра показывает +4 градуса и ниже", - сообщили в лаборатории.
При этом уточняется, что аллергия на холод проявляется в покраснении и отеке лица и открытых участков тела. Особенно такие симптомы характерны для молодых людей и женщин, по природе имеющих более чувствительную, чем мужчины, кожу. Кроме того, холодовая аллергия может проявляться из-за возникновения насморка, рези в глазах и обильном слезовыделении при выходе на улицу. В теплом помещении симптомы сразу же исчезают. Иногда характерная сыпь появляется через несколько часов после контакта с холодным воздухом.
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Особенно резкой может быть реакция иммунной системы, если человек недавно перенес инфекционное заболевание, например ОРВИ, вирусный гепатит, имеет хронические тонзиллит, отит, кариес, холецистит или глистную инвазию либо лямблиоз. На холод чаще реагируют люди, у которых уже есть другая аллергия - например на пыльцу, бытовую пыль и др. Симптомы аллергии на холод могут сопровождаться и ухудшением самочувствия, вплоть до головокружения и потери сознания.
Как посоветовали в Винницком медуниверситете, частично уменьшить проявления реакции на холод можно, смазывая кожу кремами, но окончательную диагностику и лечение может подобрать только врач.
При этом они предупредили, что вместе с наступлением холодов повышается и риск заболеваний простудой, поэтому насморк может быть спровоцирован именно ею.
Напомним, во вторник 13 ноября погода на большей части территории Украины будет формировать холодный антициклон, температура воздуха будет колебаться в пределах от 1° мороза до 4° тепла.