Киев завтра "заметелит"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Председатель ГСЧС Николай Чечеткин предупредил водителей Киева и Киевской области о сложных погодных условиях на дорогах столичного региона в среду, 14 ноября. Об этом главный спасатель страны написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Друзья, зима спешит к нам с опережением графика! По данным Укргидрометцентра, уже завтра, 14 ноября по Киевской области и Киеву — мокрый снег с образованием снежного покрова до шести сантиметров! На дорогах гололедица”, - написал глава ГСЧС Николай Чечеткин.
ЧИТАЙТЕ: Мокрый снег с дождем и морозы идут в Украину
По его информации, синоптики ожидают завтра в Киеве и Киевской области до шести сантиметров снега. Поэтому в целях безопасности дорожного движения всем водителям рекомендуется перейти на зимнюю резину.
“На ”летней“ резине — не выезжайте, не создавайте опасных ситуаций на дорогах. А лучше вообще подержать своего „железного коня“ в гараже, пока коммунальщики уберут дороги. Берегите себя и своих близких”, - сказал Чечеткин.
Также он призвал при резком похолоданим осмотрительно вести себя с обогревательными устройствами, печами, печками, каминами.
Кроме того, в КГГА просят в связи с ухудшением погодных условий отдавать предпочтение общественному транспорту и не парковать авто на обочине дороги.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Штормовое предупреждение: водителей призвали к бдительности на дорогах
Напомним, на дорогах Киева и области завтра мокрый снег и гололед.
Также стоит напомнить, что с 8 октября на дороги Украины вернулись радары TruCam, а с 1 октября действует сезон включенных фар.
Ранее медики рассказали, как уберечь здоровье во время холодного времени года.