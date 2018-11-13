Киев завтра "заметелит"

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. Председатель ГСЧС Николай Чечеткин предупредил водителей Киева и Киевской области о сложных погодных условиях на дорогах столичного региона в среду, 14 ноября. Об этом главный спасатель страны написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Друзья, зима спешит к нам с опережением графика! По данным Укргидрометцентра, уже завтра, 14 ноября по Киевской области и Киеву — мокрый снег с образованием снежного покрова до шести сантиметров! На дорогах гололедица”, - написал глава ГСЧС Николай Чечеткин.

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По его информации, синоптики ожидают завтра в Киеве и Киевской области до шести сантиметров снега. Поэтому в целях безопасности дорожного движения всем водителям рекомендуется перейти на зимнюю резину.

“На ”летней“ резине — не выезжайте, не создавайте опасных ситуаций на дорогах. А лучше вообще подержать своего „железного коня“ в гараже, пока коммунальщики уберут дороги. Берегите себя и своих близких”, - сказал Чечеткин.

Также он призвал при резком похолоданим осмотрительно вести себя с обогревательными устройствами, печами, печками, каминами.

Кроме того, в КГГА просят в связи с ухудшением погодных условий отдавать предпочтение общественному транспорту и не парковать авто на обочине дороги.

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Напомним, на дорогах Киева и области завтра мокрый снег и гололед.

Также стоит напомнить, что с 8 октября на дороги Украины вернулись радары TruCam, а с 1 октября действует сезон включенных фар.

Ранее медики рассказали, как уберечь здоровье во время холодного времени года.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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