В Киеве выпал первый снег
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В столице Украины в среду, 14 ноября, выпал первый снег в этом осенне-зимнем сезоне, передает УНН.
Отметим, синоптики ранее предупредили о том, что сегодня ожидается снег с дождем в шести областях Украины: в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской.
Кроме того, по прогнозам Укргидрометцентра, местами украинцев ждет гололед и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
Ветер - юго-восточный с переходом в западной части на северо-западный, 5-10 м/с, в Приазовье - отдельные порывы 15-18 м/с.
Температура в западных областях днем - 5-10°, на Закарпатье - до 14° тепла; на остальной территории днем - от 2° мороза до 3° тепла, на юге страны - 2-6° тепла.