Українців попередили про мокрий сніг та ожеледицю
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У середу, 14 листопада, у шести областях України очікується сніг з дощем, місцями на дорогах ожеледиця, на заході - дощі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"У західних областях дощі; у Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях погіршення погодних умов: вдень сніг з дощем, місцями ожеледь та налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця; на решті території країни - без істотних опадів", - повідомили синоптики.
Вітер - південно-східний з переходом в західній частині на північно-західний, 5-10 м/с, у Приазов'ї - окремі пориви 15-18 м/с.
Температура у західних областях вдень - 5-10°, на Закарпатті - до 14° тепла; на решті території вдень - від 2° морозу до 3° тепла, на півдні країни - 2-6° тепла.
Українців попередили, що через те, що вдень 14 листопада та вночі 15 листопада у Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях випадатиме сніг з дощем, можливе тимчасове утворення снігового покриву висотою 3-6 см.