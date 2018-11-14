Українців попередили про мокрий сніг та ожеледицю

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. У середу, 14 листопада, у шести областях України очікується сніг з дощем, місцями на дорогах ожеледиця, на заході - дощі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"У західних областях дощі; у Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях погіршення погодних умов: вдень сніг з дощем, місцями ожеледь та налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця; на решті території країни - без істотних опадів", - повідомили синоптики.

Вітер - південно-східний з переходом в західній частині на північно-західний, 5-10 м/с, у Приазов'ї - окремі пориви 15-18 м/с.

Температура у західних областях вдень - 5-10°, на Закарпатті - до 14° тепла; на решті території вдень - від 2° морозу до 3° тепла, на півдні країни - 2-6° тепла.

Українців попередили, що через те, що вдень 14 листопада та вночі 15 листопада у Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях випадатиме сніг з дощем, можливе тимчасове утворення снігового покриву висотою 3-6 см.

Українські Національні Новини

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