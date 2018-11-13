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Укравтодор зробив попередження водіям

Укравтодор зробив попередження водіям

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. На півночі і в центрі країни у зв'язку із складними погодними умовами водіїв просять зберігати пильність і не порушувати правил дорожнього руху. Про це повідомив Укравтодор на сторінці у Facebook, передає УНН. 

“До уваги водіїв! 14-15 листопада очікується погіршення погодних умов у північних та центральних областях України”, — йдеться у повідомленні.

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Вдень 14 листопада та вночі 15 листопада у Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях сніг з дощем (тимчасове утворення снігового покриву висотою 3-6 см), місцями налипання мокрого снігу, ожеледь; на дорогах ожеледиця.

Очікуються незначні ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць (1 рівень загрози “зелений”).

“Неухильно дотримуйтеся правил дорожнього руху та не перевищуйте дозволену швидкість. Бережіть себе та своїх близьких!”, — зазначили в Укравтодорі.

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Нагадаємо, 14 листопада у Києві синоптики очікують до 6 сантиметрів снігового покриву. 

Раніше водіїв попросили перейти на зимові шини. Також варто пам'ятати, що з 8 жовтня на дороги України повернулись радари TruCam. Крім того, з 1 жовтня діє сезон увімкнених фар.

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