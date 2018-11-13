Укравтодор сделал предупреждение водителям
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. На севере и в центре страны в связи со сложными погодными условиями водителей просят сохранять бдительность и не нарушать правил дорожного движения. Об этом сообщил Укравтодор на странице в Facebook, передает УНН.
“Вниманию водителей! 14-15 ноября ожидается ухудшение погодных условий в северных и центральных областях Украины”, - говорится в сообщении.
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Днем 14 ноября и ночью 15 ноября в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях снег с дождем (временное образование снежного покрова высотой 3-6 см), местами налипание мокрого снега, гололед; на дорогах гололедица.
Ожидаются незначительные осложнения движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц (1 уровень угрозы “зеленый”).
“Неуклонно придерживайтесь правил дорожного движения и не превышать разрешенную скорость. Берегите себя и своих близких!”, - отметили в Укравтодоре.
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Напомним, 14 ноября в Киеве синоптики ожидают до 6 сантиметров снежного покрова.
Ранее водителей попросили перейти на зимние шины. Также стоит не забывать, что с 8 октября на дороги Украины вернулись радары TruCam. Кроме того, с 1 октября действует сезон включенных фар.