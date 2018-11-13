Укравтодор сделал предупреждение водителям

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107140 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 114255 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 152143 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 146085 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137264 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128581 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172434 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118111 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141666 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145415 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Укравтодор сделал предупреждение водителям

Укравтодор сделал предупреждение водителям

Киев  •  УНН

 • 21387 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. На севере и в центре страны в связи со сложными погодными условиями водителей просят сохранять бдительность и не нарушать правил дорожного движения. Об этом сообщил Укравтодор на странице в Facebook, передает УНН.

“Вниманию водителей! 14-15 ноября ожидается ухудшение погодных условий в северных и центральных областях Украины”, - говорится в сообщении.

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Днем 14 ноября и ночью 15 ноября в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях снег с дождем (временное образование снежного покрова высотой 3-6 см), местами налипание мокрого снега, гололед; на дорогах гололедица.

Ожидаются незначительные осложнения движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц (1 уровень угрозы “зеленый”).

“Неуклонно придерживайтесь правил дорожного движения и не превышать разрешенную скорость. Берегите себя и своих близких!”, - отметили в Укравтодоре.

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Напомним, 14 ноября в Киеве синоптики ожидают до 6 сантиметров снежного покрова.

Ранее водителей попросили перейти на зимние шины. Также стоит не забывать, что с 8 октября на дороги Украины вернулись радары TruCam. Кроме того, с 1 октября действует сезон включенных фар.

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