Украинцев предупредили о мокром снеге и гололедице
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В среду, 14 ноября, в шести областях Украины ожидается снег с дождем, местами на дорогах гололедица, на западе - дожди. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"В западных областях дожди; в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях ухудшение погодных условий: днем снег с дождем, местами гололед и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, на остальной территории страны - без существенных осадков", - сообщили синоптики.
Ветер - юго-восточный с переходом в западной части на северо-западный, 5-10 м/с, в Приазовье - отдельные порывы 15-18 м/с.
Температура в западных областях днем - 5-10°, на Закарпатье - до 14° тепла; на остальной территории днем - от 2° мороза до 3° тепла, на юге страны - 2-6° тепла.
Украинцев предупредили, что из-за того, что днем 14 ноябрь и ночью 15 ноября в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях будет выпадать снег с дождем, возможно временное образование снежного покрова высотой 3-6 см.