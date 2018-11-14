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Зима прийшла до Києва на місяць раніше, ніж торік

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Цього року метеорологічна зима прийшла до Києва на більш ніж місяць раніше, ніж торік. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, передає УНН.

“За даними спостережень, 13 листопада до Києва завітала метеорологічна зима. Вона прийшла на два тижні раніше стосовно кліматичної норми”, — йдеться у повідомленні.

Так, 13 листопада середньодобова температура повітря на метеостанції обсерваторії становила −3,0°С, і за прогнозами Українського гідрометцентру, від’ємні значення температури повітря будуть триматись і далі.

“Стійке зниження середньодобової температури нижче 0°С свідчить про початок метеорологічної зими, яка в цьому році прийшла до столиці більше ніж на місяць раніше торішньої, адже тоді вона розпочалась 18 грудня”, — повідомили в обсерваторії.

Зазначається, що найраніше до Києва зима завітала 20 жовтня у 1920 році, а найпізніше — 29 грудня у 2015 році.

Як повідомляв УНН, у столиці України 14 листопада випав перший сніг в цьому осінньо-зимовому сезоні.

Нагадаємо, 8 листопада у Києві вперше цієї осені температура повітря опустилась до −1,5ºС.

Українські Національні Новини

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Київ

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