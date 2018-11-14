Зима пришла в Киев на месяц раньше, чем в прошлом году
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В этом году метеорологическая зима пришла в Киев на более чем месяц раньше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, передает УНН.
"По данным наблюдений, 13 ноября в Киев пришла метеорологическая зима. Она пришла на две недели раньше от климатической нормы", - говорится в сообщении.
Так, 13 ноября среднесуточная температура воздуха на метеостанции обсерватории составляла -3,0°С, и по прогнозам Украинского гидрометцентра, значения температуры воздуха со знаком минус будут держаться и дальше.
"Устойчивое снижение среднесуточной температуры ниже 0°С свидетельствует о начале метеорологической зимы, которая в этом году пришла в столицу больше чем на месяц раньше прошлогодней, ведь тогда она началась 18 декабря", - сообщили в обсерватории.
Отмечается, что ранее всего в Киев зима пришла 20 октября в 1920 году, а позже всего - 29 января в 2015 году.
Как сообщал УНН, в столице Украины 14 ноября выпал первый снег в этом осенне-зимнем сезоне.
Напомним, 8 ноября в Киеве впервые этой осенью температура воздуха опустилась до -1,5ºС.