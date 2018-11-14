Рух на під’їздах до Києва ускладнено
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Станом на 17:00, в’їзд автомобілів у столицю України на деяких трасах суттєво ускладнений, повідомляє УНН.
Зокрема, рух автомобілів найбільше ускладнений на Бориспільському шосе, де майже на в’їзді у Київ сталася ДТП, через що автомобілі рухаються зі швидкістю, на окремих ділянках, не більше 40-50 кілометрів на годину.
Крім того, проблеми з рухом є на Брест-Литовському шосе, Одеській трасі, Мінському проспекті, вулиці В’ячеслава Чорновола (з боку міста Вишневе), Дніпровському, Гостомельському та Столичному шосе.
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Додамо, що у Патрульній поліції Києва, УНН повідомили, що наразі, через відсутність розпорядження з боку КМДА, обмежень для руху вантажних автомобілів у Київ, немає.
Як повідомляв УНН, у столиці України у середу, 14 листопада, випав перший сніг в цьому осінньо-зимовому сезоні. Перший сніг викликав не лише затори на дорогах, а і призвів до запізнень у роботі громадського транспорту столиці.
Нагадаємо, столична влада пояснила масові аварії літньою гумою і невчасними опадами.