Столична влада пояснила масові аварії літньою гумою і невчасними опадами

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Більшість дорожньо-транспортних пригод (ДТП) в Києві сьогодні вранці сталися через те, що водії виїхали на власних автомобілях із літніми гумовими покришками, не дивлячись на попередження синоптиків. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв під час брифінгу, передає кореспондент УНН.