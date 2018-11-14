Столична влада пояснила масові аварії літньою гумою і невчасними опадами

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Більшість дорожньо-транспортних пригод (ДТП) в Києві сьогодні вранці сталися через те, що водії виїхали на власних автомобілях із літніми гумовими покришками, не дивлячись на попередження синоптиків. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"Сьогодні вже зафіксовані 300 ДТП. В 70% це було через літню або лису гуму. Через те, що є ДТП, корки на дорогах посилилися. Сніг на льоту ніхто не спіймає – він потрапляє на дорогу, тож треба бути готовими до цього. Ні, ми виїжджаємо на літній гумі, потрапляємо в ДТП, а потім шукаємо, на кого ж нарікати", - зазначив чиновник.

За його словами, зазвичай у Києві стається 70-80 ДТП на день, сьогодні ж уранці, не дивлячись на попередження про снігопад і необхідність утриматись від їзди на власному автотранспорті, цей показник перевищив умовну норму одразу в 4 рази.

При цьому він додав, що наразі на дорогах міста працює 339 одиниць снігоприбиральної техніки та 61 бригада ручного прибирання. Роботи з розчищення доріг будуть продовжуватися і вночі, тож водії мають прибрати свої автомобілі з проїжджої частини, особливо з вузьких вулиць центральної частини міста. За словами Пантелєєва, комунальні служби будуть евакуювати автомобілі, які заважають роботі комунальної техніки.

У свою чергу, генеральний директор Київавтодору Олександр Густєлєв додав, що ситуація на дорогах сьогодні ускладнилася ще й тим, що початок рясних опадів припав на годину-пік.

"Сьогодні сніг пішов як раз під час пікового навантаження трафіку – 8.40 – 9.00, коли, як раз, в місті Києві навіть при звичайних умовах – пікові навантаження і дуже складний трафік", - зазначив він.

За його даними, першими сніг "зустріли" в Святошинському, Голосіївському і Солом'янському районі столиці – там опади почалися приблизно о 8.40.

Нагадаємо, перший сніг викликав не лише затори на дорогах, а і призвів до запізнень у роботі громадського транспорту столиці.

З ранку через негоду у Києві сталися 294 ДТП.

Українські Національні Новини

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