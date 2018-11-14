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Снігопад порушив графік руху громадського транспорту

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Перший сніг викликав не лише затори на дорогах, а і призвів до запізнень у роботі громадського транспорту столиці. Про це повідомляє УНН з посиланням на КП “Київпастранс”.

“Увага! У зв’язку зі снігопадом пасажирський транспорт курсує з відхиленням від розкладу”, — йдеться у повідомленні.

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У середу, 14 листопада, з 10:00 у зв’язку із погіршенням погодних умов та скупченням транспорту введено оперативне положення для тролейбусів, автобусів та трамваїв.

Наразі транспорт курсує з відхиленням від розкладу руху.

Зазначимо, що 14 листопада у Києві синоптики очікують до 6 сантиметрів снігового покриву.

Як повідомляв УНН,  через снігопад Київ зупинився у заторах, сталися близько 50 ДТП. До 10:00 середи, 14 листопада,  рівень ранкових заторів оцінювався у 7 балів.

Напередодні Укравтодор зробив попередження водіям. Також у зв’язку із погіршенням погодних умов власників авто просять надавати перевагу громадському транспорту та не паркувати машини обабіч дороги.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Київ

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