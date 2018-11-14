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Через снігопад Київ зупинився у заторах, сталися близько 50 ДТП

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Через снігопад столиця України зупинилася у заторах, на дорогах міста сталися близько 50 ДТП. Про це свідчать дані Google-мап, передає УНН.

За даними Google, рух ускладнений практично на всіх основних дорогах столиці. Так, дуже повільний рух авто у бік центра столиці на мостах — Південному, Дарницькому, мосту Патона.

У заторах стоїть центр столиці — зокрема вулиці Жилянська, Велика Васильківська, Хрещатик, Басейній, бульвар Тараса Шевченка.

Ускладнений рух на Кільцевій дорозі, проспекті Перемоги, Повітрянофлотському, вулиці Вячеслава Чорновола, проспекті Ватутіна тощо. Також затори спостерігаються на під’їздах до Києва.

За даними Google-мап, у столиці сталося близько 50 дорожно-транспортних пригод.

Як повідомляв УНН, у Києві рівень ранкових заторів оцінювався у 7 балів.

Додамо, що у столиці України у середу, 14 листопада, випав перший сніг в цьому осінньо-зимовому сезоні.

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