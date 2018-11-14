Из-за снегопада Киев остановился в пробках, произошло около 50 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Из-за снегопада столица Украины остановилась в пробках, на дорогах города произошло около 50 ДТП. Об этом свидетельствуют данные Google-карт, передает УНН.
По данным Google, движение затруднено практически на всех основных дорогах столицы. Очень медленное движение авто в сторону центра столицы на мостах - Южном, Дарницком, моста Патона.
В пробках стоит центр столицы - в частности улице Жилянская, Большая Васильковская, Крещатик, Бассейной, бульвар Тараса Шевченко.
Затруднено движение на Кольцевой дороге, проспекте Победы, Воздухофлотском, улице Вячеслава Черновола, проспекте Ватутина и др. Также заторы наблюдаются на подъездах к Киеву.
По данным Google-карт, в столице произошло около 50 дорожно-транспортных происшествий.
Как сообщал УНН, в Киеве уровень утренних пробок оценивалась в 7 баллов.
Добавим, что в столице Украины в среду, 14 ноября, выпал первый снег в этом осенне-зимнем сезоне.