Рівень ранкових заторів у столиці оцінюється у 7 балів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Києві рівень ранкових заторів оцінюється у 7 балів. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сервісу Google-карти.
Так, рух ускладнений в центральній частині Києва, особливо в районі станцій метро “Університет”, “Театральна”, “Золоті ворота”, “Контрактова площа”, “Поштова площа”.
Затори є на проспектах Перемоги, Соборності, Григоренка, Голосіївському, Воздухофлотському та Романа Шухевича (в бік Північного моста), вулицях Грушевського, Велика Житомирська, В’ячеслава Чорновола, Богдана Хмельницького, Володимирська, на Подолі (майже всі вулиці які перетинають Нижній Вал та Верхній Вал), Велика Васильківська та всіх прилеглих до них вулицях.
Також, затори утворилися на проспекті Валерія Лобановського, на вулицях Січових Стрільців, Набережно-Хрещатицькій, Набережно-Луговій, Кільцевій дорозі, Олени Теліги, Дарницькому шосе, проспекті Миколи Бажана, Броварському проспекті.
На цей час рух ускладнений на усіх мостах, окрім Метро. Згідно даних Google-карти, наразі у столиці зафіксовано більше десяти ДТП.
Нагадаємо, у середу, 14 листопада, у шести областях України очікується сніг з дощем, місцями на дорогах ожеледиця, на заході - дощі.
Додамо, що у столиці України у середу, 14 листопада, випав перший сніг в цьому осінньо-зимовому сезоні.
Як повідомляв УНН, вчора, 13 листопада, біля станції метро “Олімпійська” дорогу залило гарячою водою, внаслідок події ніхто не постраждав. Наразі там тривають ремонтні роботи.