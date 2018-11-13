Внаслідок прориву труби у центрі Києва “зварилась” автівка
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Внаслідок прориву труби біля станції київського метро “Олімпійська” ніхто не постраждав. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі КМДА.
“Наразі встановлено що стався прорив труби діаметром 400 міліметрів на перетині вулиць Саксаганського та Шота Руставелі. Внаслідок події на щастя ніхто не постраждав”, — повідомили у КМДА.
Крім того, у прес-службі додали, що наразі на місці події знаходяться комунальники, проводять підготовчі роботи для ліквідації наслідків прориву.
“Також зараз комунальники за допомогою екскаватора намагатимуться витягти автомобіль, який провалився після прориву труби. Якщо не вийде, то залучимо кран”, — підкреслили у КМДА.
Як повідомляв УНН, біля станції метро “Олімпійська” дорогу залило гарячою водою.