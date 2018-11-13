Біля метро "Олімпійська" прорвало трубу з гарячою водою
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Біля станції метро "Олімпійська" дорогу залило гарячою водою. Відповідне відео опублікували користувачі в соцмережі Facebook, передає УНН.
На відео видно, як по проїжджій частині ллється гаряча вода, а також стоїть пара.
Водночас зазначимо, у "Київпастрансі" повідомили, що сьогодні з 16:47 заблокований рух тролейбусів та автобусів на вул.Жилянській - вул.Шота Руставелі через "прорив тепломережі та, як наслідок, провал проїжджої частини".
Як повідомляв УНН, 23 жовтня у Києві на Голосіївському проспекті, 46 стався провал проїжджої частини (пошкодження тепломережі). У зв’язку з перекриттям руху було заблоковано рух тролейбусів та автобусів.
Дивіться стрім УНН з місця події.