У центрі Києва прорвало трубу: заблоковано рух тролейбусів та автобусів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У Києві, на Голосіївському проспекті, 46 в напрямку Національного комплексу “Експоцентр України”, стався провал проїжджої частини (пошкодження тепломережі). У зв’язку з перекриттям руху поліцією заблоковано рух тролейбусів та автобусів, передає УНН із посиланням на прес-службу “Київпастрансу”.
“З 17:45 тимчасово заблоковано рух тролейбусів маршрутів № 11, 12, 43 на Голосіївському проспекті, 46 в напрямку Національного комплексу „Експоцентр України“ у зв’язку з перекриттям руху поліцією через провал проїжджої частини (пошкодження тепломережі)”, — йдеться у повідомленні.
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З 18:09 заблоковано рух автобусів маршрутів № 28, 91.