В центре Киева прорвало трубу: заблокировано движение троллейбусов и автобусов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В Киеве на Голосеевском проспекте, 46 в направлении Национального комплекса "Экспоцентр Украины", произошел провал проезжей части (повреждение теплосети). В связи с перекрытием движения полицией заблокировано движение троллейбусов и автобусов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Киевпасстранс".
"С 17:45 временно заблокировано движение троллейбусов маршрутов № 11, 12, 43 на Голосеевском проспекте, 46 в направлении Национального комплекса "Экспоцентр Украины" в связи с перекрытием движения полицией из-за провала проезжей части (повреждение теплосети)", - говорится в сообщении.
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С 18:09 заблокировано движение автобусов маршрутов № 28, 91.