В центре Киева прорвало трубу: заблокировано движение троллейбусов и автобусов

КИЕВ. 23 октября. УНН. В Киеве на Голосеевском проспекте, 46 в направлении Национального комплекса "Экспоцентр Украины", произошел провал проезжей части (повреждение теплосети). В связи с перекрытием движения полицией заблокировано движение троллейбусов и автобусов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Киевпасстранс".