У Голосіївському районі Києва прорвало трубу, на місці працюють комунальні служби
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. На вулиці Лятошинського Голосіївського району Києва прорвало трубу діаметром 500 мм, на разі на місці події працюють комунальні служби. Про це УНН повідомили у прес-службі Київводоканалу.
"О 10:40 головна диспетчерська зафіксувала значне пониження тиску на мережі по вулиці Лятошинського. На місце витоку виїхала аварійна бригада. О 12:15 витік було ліквідовано і виявлено пошкодження на магістралі діаметром 500. З 14:00 на місці аварії відбувається нарада з Київенерго, Київгаз, Київсвітло, Укртелекомом, представниками трамвайно-тролейбусного парку, представниками каналізації та артезіанського водопостачання. Всі мешканці з водою, без води тільки "Епіцентр" та "Метро". Ідуть роботи, зараз там іде нарада", - повідомили у прес-службі.
Зазначено, що поки неможливо зрозуміти, наскільки сильними є пошкодження, оскільки біля труби знаходиться дуже багато комунікацій і туди поки важко добратись.
Нагадаємо, 5 лютого у Кропивницькому по провулку Веселому, 1А, на території занедбаного домоволодіння, де ніхто не проживає з 2015 року, внаслідок пориву труби водопостачання стався зсув ґрунту.