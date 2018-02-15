В Голосеевском районе Киева прорвало трубу, на месте работают коммунальные службы

"В 10:40 главная диспетчерская зафиксировала значительное снижение давления на сети по улице Лятошинского. На место утечки выехала аварийная бригада. В 12:15 утечка была ликвидирована и обнаружено повреждение на магистрали диаметром 500. С 14:00 на месте аварии проходит совещание с Киевэнерго, Киевгаз, Киевсвет, Укртелекомом, представителями трамвайно-троллейбусного парка, представителями канализации и артезианского водоснабжения. Все жители с водой, без воды только "Эпицентр" и "Метро". Идут работы, сейчас там идет совещание", - сообщили в пресс-службе.

Отмечено, что пока невозможно понять, насколько сильны повреждения, поскольку у трубы находится очень много коммуникаций и туда пока трудно добраться.

Напомним, 5 февраля в Кропивницкому по переулку Веселом, 1А, на территории заброшенного домовладения, где никто не проживает с 2015 года, в результате порыва трубы водоснабжения произошел оползень.



