Возле метро "Олимпийская" прорвало трубу с горячей водой
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Возле станции метро "Олимпийская" дорогу залило горячей водой. Соответствующее видео опубликовали пользователи в соцсети Facebook, передает УНН.
На видео видно, как по проезжей части льется горячая вода, а также стоит пар.
В то же время отметим, в "Киевпастрансе" сообщили, что сегодня с 16:47 заблокировано движение троллейбусов и автобусов на Жилянской - ул.Шота Руставели из-за "прорыва теплосети и, как следствие, провала проезжей части".
Как сообщал УНН, 23 октября в Киеве на Голосеевском проспекте, 46 произошел провал проезжей части (повреждение теплосети). В связи с перекрытием движения было заблокировано движение троллейбусов и автобусов.
Смотрите стрим УНН с места события.