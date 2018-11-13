В результате прорыва трубы в центре Киева "сварился" автомобиль
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В результате прорыва трубы возле станции киевского метро "Олимпийская" никто не пострадал. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
"Сейчас установлено, что произошел прорыв трубы диаметром 400 миллиметров на пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели. В результате происшествия к счастью никто не пострадал", - сообщили в КГГА.
Кроме того, в пресс-службе добавили, что в настоящее время на месте происшествия находятся коммунальщики проводят подготовительные работы для ликвидации последствий прорыва.
"Также сейчас коммунальщики с помощью экскаватора пытаться извлечь автомобиль, который провалился после прорыва трубы. Если не получится, то привлечем кран", - подчеркнули в КГГА.
Как сообщал УНН, возле станции метро "Олимпийская" дорогу залило горячей водой.