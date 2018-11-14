Уровень утренних пробок в столице оценивается в 7 баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Киеве уровень утренних пробок оценивается в 7 баллов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сервиса Google-карты.
Так, движение затруднено в центральной части Киева, особенно в районе станций метро "Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь".
Пробки есть на проспектах Победы, Соборности, Григоренко, Голосеевском, Воздухофлотском и Романа Шухевича (в сторону Северного моста), улицах Грушевского, Большая Житомирская, Вячеслава Чорновола, Богдана Хмельницкого, Владимирская, на Подоле (почти все улицы пересекающих Нижний Вал и верхний Вал), Большая Васильковская и всех прилегающих к ним улицах.
Также, пробки образовались на проспекте Валерия Лобановского, на улицах Сечевых Стрельцов, Набережно-Крещатицкая, Набережно-Луговой, Кольцевой дороге, Елены Телиги, Дарницком шоссе, проспекте Николая Бажана, Броварском проспекте.
В настоящее время движение затруднено на всех мостах, кроме Метро. Согласно данным Google-карты, сейчас в столице зафиксировано более десяти ДТП.
Напомним, в среду, 14 ноября, в шести областях Украины ожидается снег с дождем, местами на дорогах гололедица, на западе - дожди.
Добавим, что в столице Украины в среду, 14 ноября, выпал первый снег в этом осенне-зимнем сезоне.
Как сообщал УНН, вчера, 13 ноября, возле станции метро "Олимпийская" дорогу залило горячей водой, в результате происшествия никто не пострадал. Сейчас там ведутся ремонтные работы.