Снегопад нарушил график движения общественного транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Первый снег вызвал не только пробки на дорогах, а и привел к опозданиям в работе общественного транспорта столицы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КП “Киевпастранс”.
“Внимание! В связи со снегопадом пассажирский транспорт курсирует с отклонением от расписания”, - говорится в сообщении.
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В среду, 14 ноября, с 10:00 в связи с ухудшением погодных условий и скоплением транспорта введено оперативное положение для троллейбусов, автобусов и трамваев.
Сейчас транспорт курсирует с отклонением от расписания движения.
Отметим, что 14 ноября в Киеве синоптики ожидают до 6 сантиметров снежного покрова.
Как сообщал УНН, из-за снегопада Киев остановился в пробках, произошли около 50 ДТП. До 10:00 среды, 14 ноября, уровень утренних пробок оценивался в 7 баллов.
Накануне Укравтодор сделал предупреждение водителям. Также в связи с ухудшением погодных условий собственников авто попросили отдавать предпочтение общественному транспорту и не парковать машины на обочине дороги.