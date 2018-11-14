Столичные власти объяснили массовые аварии летней резиной и несвоевременными осадками

"Сегодня уже зафиксированы 300 ДТП. В 70% это было из-за летней или лысой резины. Так что есть ДТП, пробки на дорогах усилились. Снег на лету никто не поймает - он попадает на дорогу, поэтому необходимо быть готовыми к этому. Нет, мы выезжаем на летней резине, попадаем в ДТП, а потом ищем, на кого пенять", - отметил чиновник.

По его словам, обычно в Киеве происходит 70-80 ДТП в день, сегодня же утром, несмотря на предупреждения о снегопаде и необходимость воздержаться от езды на собственном автотранспорте, этот показатель превысил условную норму сразу в 4 раза.

При этом он добавил, что сейчас на дорогах города работает 339 единиц снегоуборочной техники и 61 бригада ручной уборки. Работы по расчистке дорог будут продолжаться и ночью, поэтому водители должны убрать свои автомобили с проезжей части, особенно узких улиц центральной части города. По словам Пантелеева, коммунальные службы будут эвакуировать автомобили, мешающие работе коммунальной техники.

В свою очередь, генеральный директор Киевавтодора Александр Густелев добавил, что ситуация на дорогах сегодня осложнилась еще и тем, что начало обильных осадков пришлось на час-пик.

"Сегодня снег пошел как раз во время пиковой нагрузки трафика - 8.40 - 9.00, когда, как раз, в Киеве даже при обычных условиях - пиковые нагрузки и очень сложный трафик", - отметил он.

По его данным, первыми снег "встретили" в Святошинском, Голосеевском и Соломенском районе столицы - там осадки начались примерно в 8.40.

Напомним, первый снег вызвал не только пробки на дорогах, а и привел к опозданиям в работе общественного транспорта столицы.

С утра из-за непогоды в Киеве произошли 294 ДТП.