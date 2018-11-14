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Через снігопад у Києві сталося близько 300 ДТП

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. З ранку через негоду у Києві сталися 294 ДТП. Про це у Facebook повідомляє прес-служба Патрульної поліції України, передає УНН.

“Станом на 13 годину на спецлінію „102“ надійшло 294 звернення про ДТП у Києві”, — йдеться у повідомленні.

Разом з тим УНН в патрульній повідомили, що швидкість виїздів на місця ДТП залежить від ситуації на дорогах.

“Працюємо у звичайному режимі — намагаємося у найкоротші терміни прибути на місце ДТП, але все залежить від дорожньої ситуації — у різних районах навантаження по-різному”, — сказали у поліції.

Водіїв вчергове закликали дотримуватися безпечної швидкості та дистанції, а також, враховуючи погодні умови та дорожню обстановку, порадили утриматися від поїздок на великі відстані та максимально обмежити час перебування на вулиці.

Нагадаємо, у середу 14 листопада з 10:00 у зв’язку із погіршенням погодних умов та скупченням транспорту введено оперативне положення для тролейбусів, автобусів та трамваїв.

Наразі транспорт курсує з відхиленням від розкладу руху.

Зазначимо, що 14 листопада у Києві синоптики очікують до 6 сантиметрів снігового покриву.

Як повідомляв УНН, через снігопад Київ зупинився у заторах, за даними Google-мап, у місті сталися близько 50 ДТП.

Напередодні Укравтодор зробив попередження водіям. Також у зв’язку із погіршенням погодних умов власників авто просять надавати перевагу громадському транспорту та не паркувати машини обабіч дороги.

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