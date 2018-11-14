Из-за снегопада в Киеве произошло около 300 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. С утра из-за непогоды в Киеве произошло 294 ДТП. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины, передает УНН.
“По состоянию на 13 часов на спецлинию „102“ поступило 294 обращения о ДТП в Киеве”, — говорится в сообщении.
Вместе с тем УНН в патрульной сообщили, что скорость выездов на места ДТП зависит от ситуации на дорогах.
“Работаем в обычном режиме — стараемся в кратчайшие сроки прибыть на место ДТП, но все зависит от дорожной ситуации — в разных районах нагрузка разная”, — сказали в полиции.
Водителей в очередной раз призвали соблюдать безопасную скорость и дистанцию, а также, учитывая погодные условия и дорожную обстановку, посоветовали воздержаться от поездок на большие расстояния и максимально ограничить время пребывания на улице.
Напомним, в среду 14 ноября с 10:00 в связи с ухудшением погодных условий и скоплением транспорта введено оперативное положение для троллейбусов, автобусов и трамваев.
Сейчас транспорт курсирует с отклонением от расписания движения.
Отметим, что 14 ноября в Киеве синоптики ожидают до 6 сантиметров снежного покрова.
Как сообщал УНН, из-за снегопада Киев остановился в пробках, по данным Google-карт, в городе произошло около 50 ДТП.
Накануне Укравтодор сделал предупреждение водителям. Также в связи с ухудшением погодных условий автовладельцев просят отдавать предпочтение общественному транспорту и не парковать машины вдоль дороги.