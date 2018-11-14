Движение на подъездах к Киеву затруднено
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. По состоянию на 17:00, движение автомобилей в столицу Украины на некоторых трассах существенно затруднено, сообщает УНН.
В частности, движение автомобилей больше осложнено на Бориспольском шоссе, где почти на въезде в Киев произошло ДТП, из-за чего автомобили движутся со скоростью, на отдельных участках, не более 40-50 километров в час.
Кроме того, проблемы с движением имеются на Брест-Литовском шоссе, Одесской трассе, Минском проспекте, улице Вячеслава Черновола (со стороны города Вишневое), Днепровском, Гостомельском и Столичном шоссе.
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Добавим, что в Патрульной полиции Киева, сообщили, что сейчас из-за отсутствия распоряжения со стороны КГГА, ограничений для движения грузовых автомобилей в Киев, нет.
Как сообщал УНН, в столице Украины в среду, 14 ноября, выпал первый снег в этом осенне-зимнем сезоне. Первый снег вызвал не только пробки на дорогах, а и привел к опозданиям в работе общественного транспорта столицы.
Напомним, столичные власти объяснила массовые аварии летней резиной и несвоевременными осадками.