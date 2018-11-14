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Завтра у столиці очікується сніг, на дорогах ожеледиця

Завтра у столиці очікується сніг, на дорогах ожеледиця

Київ • УНН

 • 9186 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Завтра, 15 листопада, у Києві, очікується сніг, на дорогах ожеледиця. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі, з посиланням на КМД передає УНН.

Зокрема, за прогнозом синоптиків, у столиці буде хмарно, уночі та вранці невеликий мокрий сніг, удень без опадів.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, температура протягом доби близько 0 градусів.

Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій у КМДА закликали киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендували дотримуватись правил під час ожеледиці.

Зокрема, дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до аварійних ситуаційв умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Пішоходів просять ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабити і трохи зігнути у колінах, ступати на всю підошву. Крім того, рекомендується не тримати руки в кишенях, бо це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів і струсів мозку.

Як повідомляв УНН, у столиці України у середу, 14 листопада, випав перший сніг в цьому осінньо-зимовому сезоні.Перший сніг викликав не лише затори на дорогах, а і призвів до запізнень у роботі громадського транспорту столиці.

Українські Національні Новини

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