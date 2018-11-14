Завтра в столице ожидается снег, на дорогах гололедица
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Завтра, 15 ноября, в Киеве ожидается снег, на дорогах гололедица. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, со ссылкой на КМД передает УНН.
В частности, по прогнозу синоптиков, в столице будет облачно, ночью и утром небольшой мокрый снег, днем без осадков.
Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, температура ночью около 0 градусов.
С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций в КГГА призвали киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендовали придерживаться правил во время гололеда.
В частности, соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневрирования, которое при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуаций в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.
Пешеходов просят ходите не спеша, ноги слегка расслабить и немного согнуть в коленях, ступать на всю подошву. Кроме того, рекомендуется не держать руки в карманах, так как это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга.
Как сообщал УНН, в столице Украины в среду, 14 ноября, выпал первый снег в этом осенне-зимнем сезоне. Первый снег вызвал не только пробки на дорогах, а и привел к опозданиям в работе общественного транспорта столицы.