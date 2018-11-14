Негода лютує: кількість ДТП у Києві зросла до майже 500

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Через негоду у Києві, станом на 18.00, поліція зафіксувала 498 ДТП. Про це у Facebook повідомляє прес-служба Патрульної поліції Києва, передає УНН.

“Станом на 18 годину на спецлінію 102 надійшло 498 звернення про ДТП у Києві”, — йдеться у повідомленні.

У поліції вкотре радять водіям, враховуючи погодні умови та дорожню обстановку, утриматися від поїздок на великі відстані.

Крім того, правоохоронці нагадують водіям, що ДТП можна оформити без виклику поліції, заповнивши Європротокол.

“Оформити дорожньо-транспортну пригоду за допомогою Європротоколу можна, як у паперовому вигляд на спеціальному бланку, так і в електронній формі, за допомогою звичайного смартфону на місці події, без виклику патрульних. Європротокол в електронній формі необхідно заповняти з використанням системи “Електронний Європротокол”, — повідомили у поліції.

Нагадаємо, через негоду кількість дорожньо-транспортних пригод у Київській області перевищила більш, ніж у 4 рази середньодобові показники.

Відзначимо, що столична влада пояснила масові аварії літньою гумою і невчасними опадами.

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