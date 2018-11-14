Через сніг у Київській області уже зафіксовано 140 ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Через негоду кількість дорожньо-транспортних пригод у Київській області перевищила більш, ніж у 4 рази середньодобові показники. Про це УНН повідомили у Відділі комунікації ГУНП у Київській області.
“Станом на 15 годину кількість ДТП в області становила 140. На щастя, без жертв і травмованих. Якщо брати звичайні дні, то за добу ми фіксуємо порядка 30 ДТП”, — сказали у поліції регіону.
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Нагадаємо, 14 листопада з ранку і до обіду через негоду у Києві сталися 294 ДТП.
Відзначимо, що столична влада пояснила масові аварії літньою гумою і невчасними опадами.