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Негода у Києві: столичні аеропорти працюють у штатному режимі

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Негода з мокрим снігом у Києві не вплинула на роботу двох столичних аеропортів – "Бориспіль" та "Київ" (Жуляни). Про це УНН повідомили в аеропортах.

"Працюємо у штатному режимі", - сказали в аеропортах.

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Як повідомляв УНН, 14 листопада через снігопад Київ зупинився у заторах, сталися близько 50 ДТП. До 10:00 середи, 14 листопада, рівень ранкових заторів оцінювався у 7 балів.

Напередодні Укравтодор  зробив попередження водіям. Також у зв’язку із погіршенням погодних умов власників авто попросили надавати перевагу громадському транспорту та не паркувати машини обабіч дороги.

Додамо, снігопад порушив графік руху громадського транспорту у столиці.

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