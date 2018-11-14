Негода у Києві: столичні аеропорти працюють у штатному режимі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Негода з мокрим снігом у Києві не вплинула на роботу двох столичних аеропортів – "Бориспіль" та "Київ" (Жуляни). Про це УНН повідомили в аеропортах.
"Працюємо у штатному режимі", - сказали в аеропортах.
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Як повідомляв УНН, 14 листопада через снігопад Київ зупинився у заторах, сталися близько 50 ДТП. До 10:00 середи, 14 листопада, рівень ранкових заторів оцінювався у 7 балів.
Напередодні Укравтодор зробив попередження водіям. Також у зв’язку із погіршенням погодних умов власників авто попросили надавати перевагу громадському транспорту та не паркувати машини обабіч дороги.
Додамо, снігопад порушив графік руху громадського транспорту у столиці.