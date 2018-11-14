Непогода в Киеве: столичные аэропорты работают в штатном режиме
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Непогода с мокрым снегом в Киеве не повлияла на работу двух столичных аэропортов - "Борисполь" и "Киев" (Жуляны). Об этом УНН сообщили в аэропортах.
"Работаем в штатном режиме", - сказали в аэропортах.
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Как сообщал УНН, 14 ноября из-за снегопада Киев остановился в пробках, произошли около 50 ДТП. До 10:00 среды, 14 ноября, уровень утренних пробок оценивалась в 7 баллов.
Накануне Укравтодор сделал предупреждение водителям. Также в связи с ухудшением погодных условий владельцев авто попросили отдавать предпочтение общественному транспорту и не парковать машины вдоль дороги.
Добавим, снегопад нарушил график движения общественного транспорта в столице.