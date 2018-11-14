Из-за снега в Киевской области уже зафиксировано 140 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Из-за непогоды количество ДТП в Киевской области превысило более чем в 4 раза среднесуточные показатели. Об этом УНН сообщили в Отделе коммуникации ГУНП в Киевской области.
"По состоянию на 15 часов количество ДТП в области составляло 140. К счастью, без жертв и травмированных. Если брать обычные дни, то за сутки мы фиксируем порядка 30 ДТП", - сказали в полиции региона.
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Напомним, 14 ноября с утра и до обеда из-за непогоды в Киеве произошли 294 ДТП.
Отметим, что столичная власть объяснила массовые аварии летней резиной и несвоевременными осадками.