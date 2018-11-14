Непогода бушует: количество ДТП в Киеве выросло почти до 500
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Из-за непогоды в Киеве, по состоянию на 18:00, полиция зафиксировала 498 ДТП. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева, передает УНН.
"По состоянию на 18 часов на спецлинию "102" поступило 498 обращений о ДТП в Киеве", - говорится в сообщении.
В полиции еще раз советуют водителям, учитывая погодные условия и дорожную обстановку, воздержаться от поездок на большие расстояния.
Кроме того, правоохранители напоминают водителям, что ДТП можно оформить без вызова полиции, заполнив европротокол.
"Оформить дорожно-транспортное происшествие с помощью европротокола можно как в бумажном виде на специальном бланке, так и в электронной форме, с помощью обычного смартфона на месте происшествия, без вызова патрульных. Европротокол в электронной форме необходимо заполнять с использованием системы "Электронный европротокол", - сообщают в полиции.
Напомним, из-за непогоды количество ДТП в Киевской области превысило более чем в 4 раза среднесуточные показатели.
Отметим, что столичная власть объяснила массовые аварии летней резиной и несвоевременными осадками.